Herkes aynı yorumu yapıyor! Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü

İspanya LaLiga'nin 34. haftasında Real Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'de oynanan maçta Real Madrid, Celta Vigo'yu 3-2 mağlup etti.

Real Madrid'in gollerini 33. dakikada milli yıldızımız Arda Güler, 40. ve 48. dakikada Kylian Mbappe attı. Celta Vigo'nun gollerini ise 69. dakikada Javi Rodriguez ve 76. dakikada Williot Swedberg kaydetti.

MBAPPE'NİN YÜZÜ DÜŞTÜ

İspanya La Liga'da Real Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Mücadeleye Arda Güler de ilk 11'de başladı. Genç oyuncu 33. dakikada jeneriklik bir gol atarken Kylian Mbappe'nin Türk futbolseverlerden büyük tepki çekti.

GELECEK HAFTA EL CLASICO VAR

LaLiga'nın 35. haftasında Real Madrid, Barcelona deplasmanına konuk olacak ve lig yarışını devam ettirebilmek adına üç puan arayacak. Celta Vigo ise gelecek hafta Sevilla'yı ağırlayacak.