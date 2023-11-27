Arda Turan'ın "Seçil Erzan'a 13 milyon 900 bin doları elden verdim" ifadesi, paranın nasıl ve neyle taşınacağı sorusunu gündeme getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, yapay zekaya 12 metrekarelik bir odada 13 milyon dolar resmettirdi. Paranın kapladığı alanı görenler gözlerine inanamadı.

Herkes aynı soruyu soruyor! Bu kadar parayı nasıl taşıdın Arda?

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davası gündemdeki yerini koruyor. Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in adının geçmesinden dolayı "Fatih Terim Fonu" olarak anılan olayın yankıları sürerken Arda Turan'ın "Seçil Erzan'a 13 milyon 900 bin doları elden verdim" şeklindeki ifadesi akıllara bu paranın nasıl ve neyle taşındığı sorusunu getirdi.

YAPAY ZEKA 13 MİLYON DOLARI RESMETTİ

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından 12 metrekarelik bir odada yapay zekayla resmedilen 13 milyon doların kapladığı alanı görenler gözlerine inanamadı. Fotoğraf karesi kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alırken birçok kişi "O kadar parayı nasıl taşımış?" sorusunu soramadan edemedi.

İşte o fotoğraf karesi;

FON SKANDALI NASIL BAŞLADI?

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yıl içinde İstanbul Göktürk'te bir eve baskın düzenledi. Bu baskında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü Seçil Erzan gözaltına alındı. Bu operasyonun ardından "Fatih Terim Fonu" iddialarına neden olan dosyanın kapağı açılmış oldu. Evinde arama yapılan şüpheli Erzan hakkında ertesi gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı. Adli sürecin çok hızlı ilerlediği bu dosyanın kapağı aralandığında ise ortaya aralarında ünlü isimlerin olduğu ve yaklaşık 80 milyon doları bulduğu ifade edilen bir dolandırıcılık soruşturması çıktı.

LİSTEDE SPOR CAMİASININ ÜNLÜ İSİMLERİ VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada dosyaya onlarca şikayet dilekçesi girdi. 'Mağdur' sıfatıyla şikayet edenler arasında Galatasaray camiasının tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya'nın yanı sıra kulüp yöneticilerinin olduğu iddia edildi.

MİLYONLARCA DOLAR BUHAR OLDU

Soruşturmanın bu aşamasında, Fatih Terim'in yaklaşık 10 milyon dolar kaybettiğini ifade edilirken, bazı iddialara göre dosya büyüklüğü 80 milyon dolara yakındı. Terim'in 12,5 milyon doları, Arda Turan'ın ise için 6 ile 8 milyon euro arasında parasının kaybolduğu da iddia edildi.