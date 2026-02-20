Haberler

Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Güncelleme:
Benfica–Real Madrid maçından günler sonra Jose Mourinho ile Arda Güler'in bir süre birbirlerine baktıkları anlar ortaya çıktı. Görüntülerde ikilinin birbirine sert şekilde baktığı görülüyor.

  • Benfica ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmada Jose Mourinho ile Arda Güler'in birbirlerine baktığı anlar kameralara yansıdı.
  • Mourinho'nun Arda Güler'e baktığı ve Arda Güler'in bu bakışa karşılık verdiği görüntüler karşılaşma sırasında ekrana geldi.
  • İki ismin geçmişte transfer söylentileri ve teknik direktör-oyuncu ilişkisi nedeniyle bu görüntüler dikkat çekti.

Benfica ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmada saha içindeki mücadele kadar tribünlerde yaşanan bir an da gündem oldu. Jose Mourinho ile Arda Güler'in bir süre birbirlerine baktıkları anlar kameralara yansıdı.

KAMERALAR O ANLARI YAKALADI

Karşılaşma sırasında ekrana gelen görüntülerde, Mourinho'nun Arda Güler'e doğru baktığı, genç futbolcunun da bu bakışa karşılık verdiği görüldü. Kısa süreli bakışma sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İki ismin geçmişte transfer söylentileri ve teknik direktör–oyuncu ilişkisi üzerinden sık sık anılması, bu görüntülerin daha da dikkat çekmesine neden oldu.

500

