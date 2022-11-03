Dinamo Kiev savunmasını Avrupa'ya rezil etti! İşte Arda Güler'in attığı akıl dolu gol

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. maçında Dinamo Kiev'e konuk olan Fenerbahçe'de Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı. Genç yıldız attığı paslar ve çalımlarıyla karşılaşmaya damga vururken, başarılı performansını attığı akıl dolu gol ile süsledi. Sadece Türk futbolseverlerin değil, sosyal medyada yabancıların da Arda Güler için övgü dolu yorumlar yaptığı görüldü.