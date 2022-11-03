Dinamo Kiev savunmasını Avrupa'ya rezil etti! İşte Arda Güler'in attığı akıl dolu gol
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. maçında Dinamo Kiev'e konuk olan Fenerbahçe'de Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı. Genç yıldız attığı paslar ve çalımlarıyla karşılaşmaya damga vururken, başarılı performansını attığı akıl dolu gol ile süsledi. Sadece Türk futbolseverlerin değil, sosyal medyada yabancıların da Arda Güler için övgü dolu yorumlar yaptığı görüldü.
Dinamo Kiev karşısına Avrupa Ligi B Grubu'nda liderliği almak için çıkan Fenerbahçe'de Arda Güler, Ukrayna ekibinin defansına zor anlar yaşattı.
MAÇA MÜTHİŞ BAŞLADI
Maça harika başlayan Arda Güler, attığı paslar ve özellikle takımın geçiş hücumlarında rakiplerine attığı çalımlarla tüm taraftarları ayağa kaldırdı. Genç yıldız müthiş performansını golle süsledi.
FENERBAHÇE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ
Karşılaşmanın 23. dakikasında Crespo'nun ceza sahasına ortaladığı topu uzaklaştırmak isteyen Dinamo Kiev kalecisi topu Arda'nın önüne attı. Yıldız futbolcu önünde kalan topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.