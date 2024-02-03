Herkes ağzı açık izledi! Cengiz'in Antalyaspor'a attığı gol çok konuşulur

Şampiyonluk yolunda Galatasaray ile nefes kesen bir yarış içerisinde olan Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

MAÇ ÇOK HIZLI BAŞLADI

Kıran kırana geçen mücadelenin ilk yarısında iki takım oyuncuları da oldukça tempolu oynadı.

CENGİZ'DEN İNANILMAZ GOL

Maçın 42. dakikasında Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder sahneye çıktı. Ayak içiyle uzak köşeye topu gönderen Cengiz takımını 1-0 öne geçirdi.

İşte Cengiz'in şık golü;

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS