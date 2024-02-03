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Herkes ağzı açık izledi! Cengiz'in Antalyaspor'a attığı gol çok konuşulur

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Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşan Fenerbahçe'de son haftalara damga vuran Cengiz Ünder uzak köşeye şık bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ünder'in golü kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Şampiyonluk yolunda Galatasaray ile nefes kesen bir yarış içerisinde olan Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

MAÇ ÇOK HIZLI BAŞLADI

Kıran kırana geçen mücadelenin ilk yarısında iki takım oyuncuları da oldukça tempolu oynadı.

CENGİZ'DEN İNANILMAZ GOL

Maçın 42. dakikasında Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder sahneye çıktı. Ayak içiyle uzak köşeye topu gönderen Cengiz takımını 1-0 öne geçirdi.

İşte Cengiz'in şık golü;

Herkes ağzı açık izledi! Cengiz'in Antalyaspor'a attığı gol çok konuşulurGörüntü: beIN SPORTS

Herkes ağzı açık izledi! Cengiz'in Antalyaspor'a attığı gol çok konuşulurGörüntü: beIN SPORTS

Herkes ağzı açık izledi! Cengiz'in Antalyaspor'a attığı gol çok konuşulurGörüntü: beIN SPORTS

Herkes ağzı açık izledi! Cengiz'in Antalyaspor'a attığı gol çok konuşulurGörüntü: beIN SPORTS

Kaynak: Haberler.com / Spor

Cengiz Ünder Antalyaspor Fenerbahçe Spor Haberler

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