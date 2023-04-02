Herkes Adana Demirsporlu Onyekuru'nun Galatasaray maçından sonraki hareketlerini konuşuyor

Adana Demirspor forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru, sarı-kırmızılıların takımını yendiği maç sonrası saha içinde yaptığı hareketlerle gündem oldu. Gülerek eski takım arkadaşlarına sarılan ve mutlu tavırlar sergileyen futbolcuya tepki yağdı.

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların zaferle ayrıldığı maçtan sonra Adana Demir forması giyen eski Galatasaraylı Onyekuru, tavırlarıyla gündem oldu.

ONYEKURU'DAN TEPKİ ÇEKEN HAREKETLER

Karşılaşmada bir şutu direkten dönen Henry Onyekuru, karşılaşmanın ardından eski takım arkadaşlarını kutladı. Muslera'ya sarılan ve oldukça mutlu bir görüntü veren Onyekuru'nun bu tavırları tepki çekti. Karşılaşma sonrası Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ta Nijeryalı futbolcuyu sert eleştirdi.

"BUNU YAPAMAZSIN KARDEŞİM"

Murat SAncak yaptığı açıklamada, "Onyekuru soyunma odasında fırçayı yedi. Tebrik edebilirsin saygı duyarım. Ancak maç sonu herkesin önünde o hareketleri yapamazsın. Sen Adana Demirspor'un ekmeğini yiyorsun. Yapamazsın kardeşim. Arkadaşların emek vermiş, sen bu hareketleri yapamazsın. Git soyunma odasında konuş." dedi.

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports