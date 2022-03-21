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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA - Ercan Çakar - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Mehmet Keseratar, Yiğit Emre Şimşek, Dorukhan KalyoncuBeşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 11, McCall 14, Melek Uzunoğlu 7, Elif Bayram 4, Simmons 25, İrem Naz Topuz 7, Jakobsone 3, İlayda Güner 8Çankaya Üniversitesi: White 21, Babkina 12, Derin...

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Mehmet Keseratar, Yiğit Emre Şimşek, Dorukhan Kalyoncu

Beşiktaş HDI Sigorta : Özge Yavaş 11, McCall 14, Melek Uzunoğlu 7, Elif Bayram 4, Simmons 25, İrem Naz Topuz 7, Jakobsone 3, İlayda Güner 8

Çankaya Üniversitesi: White 21, Babkina 12, Derin Yaya, Özge Kavurmacıoğlu 3, Prince 34, Melike Tuğba Oral 8, İnci Güçlü 4

1. Periyot: 24-24

Devre: 40-40

3. Periyot: 65-55

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 82-79 yendi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Mehmet Keseratar, Emre Şimşek, Sigorta, Bayram, Spor, Haberler

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