Her şey Ukrayna'daki çocuklar için! Galatasaray ile Dinamo Kiev özel maçta karşılaşacak - Haberler

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Her şey Ukrayna'daki çocuklar için! Galatasaray ile Dinamo Kiev özel maçta karşılaşacak

Haberler.com - Spor
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Galatasaray, Ukrayna'daki çocuklara yardım amacıyla Dinamo Kiev ile özel bir maç yapacak. 14 Nisan Perşembe günü Nef Stadyumu'nda saat 17.00'de "Barış için maç" sloganıyla oynanacak maç GS TV'den canlı yayınlanacak.

Rusya'nın saldırıları sonrası Ukrayna'da yaşananlardan zarar gören çocuklar için Galatasaray ile Dinamo Kiev özel maçta karşı karşıya gelecek.

EN UCUZ BİLET 25 LİRA

Galatasaray ile Dinamo Kiev, 14 Nisan Perşembe günü Nef Stadyumu'nda saat 17.00'de "Barış için maç" sloganıyla özel bir maç oynayacak. Medyaya ve taraftarlara açık olarak oynanacak maçın bilet fiyatları Doğu Tribünü 50 TL ve 100 TL, Kuzey Kale arkası 25 TL olarak belirlendi.

Her şey Ukrayna'daki çocuklar için! Galatasaray ile Dinamo Kiev özel maçta karşılaşacak

Haberler.com - Spor

Vladimir Putin, Dinamo Kiev, Galatasaray, Ukrayna, Rusya, Spor, Haberler

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