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Her hareketi olay oluyor! Galatasaray'dan yıldız futbolcusuna özel tişört

Spor Haberleri

Her hareketi olay oluyor! Galatasaray'dan yıldız futbolcusuna özel tişört

Süper Lig'de sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0' la geçen Galatasaray Arjantinli yıldızı Icardi için özel tişört tasarladı. Sarı-kırmızılılar, attığı gol sonrası formasını çıkararak sevinç gösterisi yapan yıldız futbolcunun da baskısının olduğu 3 farklı tişört tasarlayarak satışa sundu. Tanesi 250 TL'den satışa sunulan tişörtler resmi mağazalarda yerini aldı.

Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 mağlup eden Galatasaray, tarihi maça özel tişört tasarımlarını resmi mağazası aracılığıyla satışa sundu. Sarı-kırmızılıların 3 farklı tasarımla satışa sunduğu tişörtler Galatasaray taraftarından oldukça yoğun ilgi görüyor.

KADIKÖY HATIRASI

Galatasaray 3 farklı tasarımla satışa sunduğu tişörtlere Kadıköy Hatırası, No Way Hahahahahah, Lidere Selam Dur ve Icardi'nin gol sevincini tasarladı.

Her hareketi olay oluyor! Galatasaray'dan yıldız futbolcusuna özel tişört

250 TL'DEN SATIŞA SUNULDU

Kadıköy Hatırası, No Way Hahahahahah, Lidere Selam Dur ve Icardi'nin gol sevincini tasarlayan sarı-kırmızılılar bu tişörtleri de satışa sundu. Kısa süre içinde büyük ilgi gören tasarımlar şimdiden çok sayıda sattı. Galatasaray yönetiminin bu hamlesi taraftarlardan da tam puan aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Gs Store Spor Haberler

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