Hepsi final tadında! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi gerçekleşti. Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İlk maçlar 5-6 Nisan'da oynanacak.
İsviçre'nin Nyon kentinde Uefa Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. Erken final tadındaki eşleşmeler futbolseverleri hayli heyecanlandırdı. Çeyrek finalde ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Çeyrek final eşleşmeleri:
- CHELSEA - REAL MADRID
- MANCHESTER CITY - ATLETICO MADRID
- VILLARREAL - BAYERN MUNIH
- BENFICA - LIVERPOOL
MADRİD EŞLEŞMELERİ CAN YAKAR
Yarı finalde en can yakan eşleşme Madrid ekiplerinin yer aldığı eşleşme oldu. Manchester City-Atletico Madrid ve Chelsea- Real Madrid eşleşmesinden galip gelenler yarı finalde karşılaşacak. Diğer tarafta ise Villarreal-Bayern Münih ve Benfica-Liverpool eşleşmelerinden galip gelenler yarı finalde kozlarını paylaşacak.