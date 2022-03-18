Hepsi final tadında! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Haberler

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Hepsi final tadında! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi gerçekleşti. Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İlk maçlar 5-6 Nisan'da oynanacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde Uefa Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. Erken final tadındaki eşleşmeler futbolseverleri hayli heyecanlandırdı. Çeyrek finalde ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Hepsi final tadında! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Çeyrek final eşleşmeleri:

  • CHELSEA - REAL MADRID
  • MANCHESTER CITY - ATLETICO MADRID
  • VILLARREAL - BAYERN MUNIH
  • BENFICA - LIVERPOOL

MADRİD EŞLEŞMELERİ CAN YAKAR

Yarı finalde en can yakan eşleşme Madrid ekiplerinin yer aldığı eşleşme oldu. Manchester City-Atletico Madrid ve Chelsea- Real Madrid eşleşmesinden galip gelenler yarı finalde karşılaşacak. Diğer tarafta ise Villarreal-Bayern Münih ve Benfica-Liverpool eşleşmelerinden galip gelenler yarı finalde kozlarını paylaşacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, UEFA, Spor, Haberler

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Yorumlar (2)

Saban Antalyaspor:

Liverpoola hayırlı olsun adamlar harika top oynuyorlar ..

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Hasan TONKUŞ:

Real Madrid - M.City - Bayern - Liverpool ........ Turu Geçer .......Final: Real Madrid-Bayern .... "Kupayı Bayern Munih alır"

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