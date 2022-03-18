Hepsi final tadında! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentinde Uefa Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. Erken final tadındaki eşleşmeler futbolseverleri hayli heyecanlandırdı. Çeyrek finalde ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Çeyrek final eşleşmeleri:

CHELSEA - REAL MADRID

MANCHESTER CITY - ATLETICO MADRID

VILLARREAL - BAYERN MUNIH

BENFICA - LIVERPOOL

MADRİD EŞLEŞMELERİ CAN YAKAR

Yarı finalde en can yakan eşleşme Madrid ekiplerinin yer aldığı eşleşme oldu. Manchester City-Atletico Madrid ve Chelsea- Real Madrid eşleşmesinden galip gelenler yarı finalde karşılaşacak. Diğer tarafta ise Villarreal-Bayern Münih ve Benfica-Liverpool eşleşmelerinden galip gelenler yarı finalde kozlarını paylaşacak.