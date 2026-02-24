Haberler

Hentbolda 18 ve 20 yaş altı erkek milli takımlarının, Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbolda 18 ve 20 yaş altı erkek milli takımları, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecekleri rakipleriyle kura çekiminde belirlendi. 18 Yaş Altı Milli Takımı, B Grubu'nda Almanya, Sırbistan ve İtalya ile eşleşti. 20 Yaş Altı Milli Takımı ise Sırbistan, İsviçre ve Faroe Adaları ile karşılaşacak.

Hentbolda 18 ve 20 yaş altı erkek milli takımlarının Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri, kura çekimi sonucu belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre kuralar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da çekildi.

Avrupa Şampiyonası'nda 20 yıl aradan sonra mücadele edecek 18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, B Grubu'nda Almanya, Sırbistan ve İtalya ile eşleşti.

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Hentbol Şampiyonası, 29 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 24 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Romanya'nın Cluj kentinde 8-19 Temmuz tarihlerinde 24 takımın katılımıyla düzenlenecek Avrupa 20 Yaş Altı Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım ise B Grubu'nda Sırbistan, İsviçre ve Faroe Adaları ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor

Açıklaması Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oraya saldırmaya çalışıyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı

Hakemlerin bu pozisyonda konuştuğu her şey açıklandı
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Fenerbahçe'de kırmızı alarm

Fenerbahçe'de kırmızı alarm
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında turun anahtarını açıkladı

Spalletti: Yarın Galatasaray'a karşı...
Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor