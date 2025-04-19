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Hentbolda Adasokağı, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u Geçti

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Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ilk maçında Adasokağı, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 28-27'lik skorla yenerek seriye galibiyetle başladı. Karşılaşmanın ikinci maçı 21 Nisan'da Bursa'da oynanacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ilk maçında Adasokağı, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 28-27 yendi.

Üçevler Spor Tesisi'ndeki karşılaşmanın ilk yarısı 13-13 tamamlandı.

İkinci devrede skor üstünlüğünü sağlayan konuk ekip, salondan 28-27 galip ayrıldı.

İki galibiyete ulaşan ekibin finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma, 21 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te yine Bursa'da oynanacak.

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Kaynak: AA / Burcu İnanır - Spor
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