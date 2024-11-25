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Hentbolcular Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekmek İçin Antrenman Maçı Yaptı

Hentbolcular Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekmek İçin Antrenman Maçı Yaptı
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Adana'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde yer alan Adasokağı oyuncuları bir antrenman maçı gerçekleştirdi. Etkinlikte, katılımcılar kadına yönelik şiddetle mücadele için turuncu ve mor kurdeleler takarak farkındalık oluşturdu.

Adana'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne dikkati çekmek için Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde yer alan Adasokağı oyuncuları antrenman maçı yaptı.

Yüreğir Kaymakamlığı tarafından Serinevler Spor Salonu'nda "Şiddete karşı altı sıfır savunma" temasıyla düzenlenen etkinlikte Adasokağı oyuncuları sahada yerini aldı.

Kaymakam Mehmet Aksu ve eşi Ayten Aksu ile Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç ve Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın eşi Fidelya Demirçalı, sporcuların kollarına kadına yönelik şiddeti karşı mücadelenin renkleri olarak turuncu ve mor kurdele taktı.

Ayten Aksu'nun yaptığı başlama vuruşuyla 9 sporcu bir süre çift kale antrenman maçı oynadı.

Kaymakam Aksu, törende, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında yıl boyunca çeşitli faaliyetler yaptıklarını ve eğitimler verdiklerini söyledi.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a dair tedbir kararlarını da aldıklarını ifade eden Aksu, "Bundan sonra da bu konuda hassasiyetimizi aynı şekilde devam ettireceğimizi sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç da Kaymakam Aksu'ya böyle bir farkındalık etkinliğini yapmasından dolayı teşekkür ederek, "İlçemizde umarım bundan sonra şiddetin hiç anılmadığı, kadına, erkeğe, çocuğa, hayvana hiçbir zaman şiddetin gündemde olmadığı günleri görmeyi diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor
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