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Hentbol Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final Fikstürü Belli Oldu

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Hentbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı açıklandı. İlk maçlar 16 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final fikstürü belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek finalde ilk maçların programı şöyle:

16 Aralık Cumartesi:

14.00 Beykoz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)

14.00 Beşiktaş Safi Çimento-Rize Belediyespor (Süleyman Seba)

14.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

18 Aralık Pazartesi:

13.00 Spor Toto-Nilüfer Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Çeyrek finalde rövanş maçları ise şu tarihte yapılacak:

17 Aralık Pazar:

14.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Haldun Alagaş)

23 Aralık Cumartesi:

17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Serdivan)

14.00 Rize Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento (Yenişehir)

25 Aralık Pazartesi:

15.30 Nilüfer Belediyespor-Spor Toto (Üçevler Spor Tesisi)

Eleme usulü iki maç üzerinden oynanacak çeyrek final aşamasının ardından bir üst tura çıkan takımlar dörtlü finalde karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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