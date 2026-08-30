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Hentbol Süper Lig'de ilk hafta tamamlandı

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- Kadınlar Süper Lig'de 4, Erkekler Süper Lig'de 1 maç oynandı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig ve Erkekler Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası tamamlandı.

Erkekler Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Beykoz Belediyespor, sahasında Göztepe'yi 33-30 yendi.

Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasındaki karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı:

Ortahisar Belediyespor-Armada Praxıs Yalıkavak: 17-36

Göztepe-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 30-30

Yozgat Gençlikspor-Odunpazarı: 31-25

Üsküdar Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 31-33

Kaynak: AA
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