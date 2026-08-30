Hentbol Süper Lig'de ilk hafta tamamlandı
- Kadınlar Süper Lig'de 4, Erkekler Süper Lig'de 1 maç oynandı
Hentbolda Kadınlar Süper Lig ve Erkekler Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası tamamlandı.
Erkekler Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Beykoz Belediyespor, sahasında Göztepe'yi 33-30 yendi.
Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasındaki karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı:
Ortahisar Belediyespor-Armada Praxıs Yalıkavak: 17-36
Göztepe-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 30-30
Yozgat Gençlikspor-Odunpazarı: 31-25
Üsküdar Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 31-33
Kaynak: AA