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Hentbol Süper Liglerinde erkekler 9, kadınlar 8. hafta maçları oynanacak

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Hentbol Erkekler Süper Lig 9'uncu hafta, Kadınlar Süper Lig 8. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Programda erkeklerde yarın ve 18 Kasım Çarşamba, kadınlarda 1 Kasım Pazar maçları yer alıyor.

Hentbol Erkekler Süper Lig'e 9'uncu, Kadınlar Süper Lig'e ise 8. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

13.00 Mihalıççık Belediyespor-Güneysuspor (Porsuk)

15.00 Giresunspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)

18 Kasım Çarşamba:

17.00 Spor Toto-Nilüfer Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

17.00 İstanbul Gençlikspor-Beykoz Belediyespor (THF Serdar Seymen Hentbol Salonu)

17.00 Göztepe Diyet Kapıma Gelsin-Beşiktaş (Celal Atik)

Kadınlar Süper Lig

1 Kasım Pazar:

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Üçevler)

15.00 Odunpazarı-MC Sistem Yozgat (Porsuk)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Manisa)

17.00 Yalıkavak-Ortahisar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

Kaynak: AA
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