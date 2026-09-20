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Hentbol Süper Lig'de 2 maç oynandı, bir maç sağlık ekibi gecikmesiyle tatil edildi

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında 2 maç oynandı. Güneysuspor-Beykoz Belediyespor 29-30, Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş 36-36; Mihalıççık Belediyespor ile Trabzon Büyükşehir Belediyespor arasındaki maç ise 112 Acil Sağlık ekibinin salona geç gelmesi nedeniyle tatil edildi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında 2 maç oynanırken, bir maç ise tatil edildi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Güneysuspor-Beykoz Belediyespor: 29-30

Nilüfer Belediyespor- Beşiktaş : 36-36

Öte yandan Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Mihalıççık Belediyespor ile Trabzon Büyükşehir Belediyespor arasında bugün oynanması planlanan karşılaşma, 112 Acil Sağlık ekibinin salona geç gelmesi nedeniyle tatil edildi.

Kaynak: AA
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