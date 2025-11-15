Hentbol Süper Lig'de 13. Hafta Maç Sonuçları
Adventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında 5 maç oynandı. Rize Belediyespor, İstanbul Gençlik'e 28-40, Güneysuspor Köyceğiz Belediyespor'a 38-35, Spor Toto Altınpost Giresunspor'a 33-29, Beykoz Belediyespor Mihalıççık Belediyespor'a 29-30 ve Ankara Hentbol, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'a 27-47 yenildi.
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında 5 maç oynandı.
Ligin 13. haftası, 26 Kasım'a ertelenen Nilüfer Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As karşılaşması dışında tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Rize Belediyespor- İstanbul Gençlik: 28-40
Güneysuspor-Köyceğiz Belediyespor: 38-35
Spor Toto-Altınpost Giresunspor: 33-29
Beykoz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor: 29-30
Ankara Hentbol- Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 27-47
