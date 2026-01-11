Haberler

Hakeme saldırmaya çalıştı sahadan güvenlikle çıkartıldı

Hakeme saldırmaya çalıştı sahadan güvenlikle çıkartıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te yapılan hentbol karşılaşmasında, Candarbey Spor Kulübü sporcusu hakeme saldırmaya çalıştı. Oyun sonrası kırmızı kartla oyundan atılan Kambur, güvenlik güçleri tarafından sahadan çıkarıldı. Karabük Gençlik ve Spor Kulübü, maçı 40-34 kazanarak 2 puanı hanesine yazdırdı.

Karabük'te oynanan hentbol müsabakasında oyuncu hakeme saldırmaya çalıştı, kırmızı kartla oyundan atıldıktan sonra sahadan güçlükle çıkarıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 2. Ligi'nde yer alan Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, Candarbey Spor Kulübü'nü 40-34 mağlup etti.

Maçın devre arasına 16-15 geride giren Karabük GSİM Spor Kulübü ikinci yarıdaki oyunuyla Candarbey Spor Kulübü'nü 40-34 yenerek iki puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Candarbey Spor Kulübü sporcusu Sefer Kambur takım aleyhine verilen bir karar sonrası sinirlerine hakim olamadı. Maçın hakemine abartılı itirazda bulunurken bir anda hakeme saldırmaya çalıştı.

Takım arkadaşları tarafından sakinleştirilemeyen Kambur kırmızı kartla oyundan atıldı. Kart sonrası da sakin kalmakta zorlanan Kambur, güvenlik güçleri tarafından sahadan çıkarıldı.

Karabük temsilcisi haftaya deplasmanda 1954 Hendekspor'a konuk olacak. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek

Ankara'da trafik için referanduma gidiliyor! İşte halka sorulacak soru
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi

Yağışlı hava hayatı felç etti! Çok sayıda sefer iptal edildi
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama

Gündem olan yağmurluklarla ilgili suskunluğunu bozdu
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
İbrahim Üzülmez'den 18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem: Limon gibi sıkmak lazım

18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem
Yasemin Minguzzi umreye gitti: Medine'den paylaşım yaptı

Oğlunun kaybı yürekleri dağlamıştı: Paylaşımı dikkat çekti