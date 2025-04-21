Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Finalistler Belli Oldu

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde "Play-off 1-4 Şampiyonluk Etabı" maçları tamamlandı. Adasokağı ve Armada Praxis Yalıkavak finalde şampiyonluk için mücadele edecek.

Play-off "Şampiyonluk etabı"nda ikinci maçta Armada Praxis Yalıkavak, konuk ettiği Üsküdar Belediyesi'ni 35-30 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti ve adını finale yazdırdı. Serinin ilk maçı da 38-23 Armada Praxis Yalıkavak'ın üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Play-off "Şampiyonluk etabı"nda ikinci maçta Adasokağı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 23-21 mağlup ederek, seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükseldi. Adasokağı, serinin ilk maçını da 28-27 kazanmıştı.

Bu sonuçlarla Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off final serisi Armada Praxis Yalıkavak ve Adasokağı arasında oynanacak. Seri, 5 maç üzerinden oynanırken, 3 galibiyet alan takım 2024-2025 sezonu şampiyonu olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor ise 3. ve 4'üncülük serisi maçları yapacak.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi "Play-off 1-4 Şampiyonluk Etabı" maç sonuçları:

1. Maç:

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Adasokağı: 27–28

Armada Praxis Yalıkavak- Üsküdar Belediyespor: 38–23

2. Maç:

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Adasokağı: 21–23

Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor: 35–30

Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off 5. ve 8. sıralama etabı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde "Play-off 5-8 sıralama etabı" maçları da tamamlandı. Ortahisar Belediyespor ve Görele Belediyespor 5. ve 6'ıncılık serisi maçları oynayacak.

Ortahisar Belediyespor, "Play-off 5-8 sıralama etabı" ikinci maçında Yenimahalle Belediyespor'u 37-31 yenerek seride durumu 2-0 yaptı. Serinin ilk maçında da Ortahisar Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 40-30 yenmişti.

Serinin diğer maçında ise Görele Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 23-18 mağlup etti. İlk maçı da 28-25 kazanan Görele Belediyespor seride durumu 2-0'a getirerek 5. ve 6'ıncılık mücadelesi oynamaya hak kazandı.

Bu sonuçlarla Ortahisar Belediyespor ile Görele Belediyespor 5'incilik, Yenimahalle Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor ise 7'incilik için mücadele edecek.

Seriler 3 maç üzerinden oynanacak.