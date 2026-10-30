Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta maçları 1 Kasım Pazar günü oynanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmaları 1 Kasım Pazar günü oynanacak. Programda Bursa Büyükşehir Belediyespor-Göztepe ile Yalıkavak-Ortahisar Belediyespor maçları da yer alıyor.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

1 Kasım Pazar:

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Üçevler)

15.00 Odunpazarı-MC Sistem Yozgat (Porsuk)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Manisa)

17.00 Yalıkavak- Ortahisar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

Kaynak: AA
Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi

Sarıgül soruşturmasında peş peşe gözaltılar! Okul müdürü de yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir depreminde oğlunu kaybeden anne kurtarıcı oldu! Enkazın başında 23 saat beklemişti

Oğlunu enkazda kaybetti, şimdi başkaları için enkaza giriyor
Anne ve babasını öldürmekle suçlanıyor! Mahkemeye böyle getirildi

Mahkemeye böyle getirildi! Suçlama korkunç
Çanakkale'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı, 2 genç hayatını kaybetti

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! 2 genç kurtulamadı
Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi! Olan tüm yolculara oldu

Kocasının yanındaki boş koltuğa oturdu! Sonrası inanılır gibi değil
Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı

Tekel bayisinde skandal! Görüntüleri izleyen polis harekete geçti
Kripto devi Binance'te büyük kriz! 2,54 milyar dolarlık varlık donduruldu

Dünyaca ünlü şirkette deprem! Milyarlarca liralık varlık donduruldu
Riyad'da alarm! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Başkent yine hedefte! Peş peşe patlama sesleri duyuldu