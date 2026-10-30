Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta maçları 1 Kasım Pazar günü oynanacak

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta maçları 1 Kasım Pazar günü oynanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmaları 1 Kasım Pazar günü oynanacak. Programda Bursa Büyükşehir Belediyespor-Göztepe ile Yalıkavak-Ortahisar Belediyespor maçları da yer alıyor.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
1 Kasım Pazar:
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Üçevler)
15.00 Odunpazarı-MC Sistem Yozgat (Porsuk)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Manisa)
17.00 Yalıkavak- Ortahisar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
Kaynak: AA