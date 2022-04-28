MARMARA EREĞLİSİ, TEKİRDAĞ (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 19. hafta maçları, yarın oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:

14.00 Tekirdağspor-Üsküdar Belediyespor (Marmara Ereğlisi)

14.00 Araç Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Araç)

16.00 Görele Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Görele)

17.00 EGO Spor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)

17.00 Yalıkavakspor-Anadolu Üniversitesi (Bodrum Binnaz Karakaya)