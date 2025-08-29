Hentbol Kadınlar Süper Kupa Yarı Finalleri Ankara'da Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Hentbol Federasyonu, Kadınlar Süper Kupa yarı final maçlarının Ankara'da THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirileceğini duyurdu. Maçlar TRT Spor Yıldız ve TRT Tabii Platformu'ndan canlı yayınlanacak.

Hentbol Kadınlar Süper Kupa yarı final maçları, Ankara'da THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) açıklamasına göre, yeni sezonun kadınlardaki ilk kupası; "Süper Kupa" heyecanı hafta sonu iki gün THF Tesisleri'nde yaşanacak. Maçlar TRT Spor Yıldız ve TRT Tabii Platformu'ndan canlı yayınlanacak.

Kadınlar Süper Kupa yarı final maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor

18.00 Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak

Finale yükselen takımlar, 31 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de Hentbol Kadınlar Süper Kupa finalinde karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Mourinho'nun bardağı taşıran sözleri

Mourinho'nun bardağı taşıran sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eda Erol, pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile hayatını birleştirdi

Ünlü isim dünyaevine girdi! Damadın gözyaşları geceye damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.