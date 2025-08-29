Hentbol Kadınlar Süper Kupa Yarı Finalleri Ankara'da Başlıyor

Hentbol Kadınlar Süper Kupa yarı final maçları, Ankara'da THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) açıklamasına göre, yeni sezonun kadınlardaki ilk kupası; "Süper Kupa" heyecanı hafta sonu iki gün THF Tesisleri'nde yaşanacak. Maçlar TRT Spor Yıldız ve TRT Tabii Platformu'ndan canlı yayınlanacak.

Kadınlar Süper Kupa yarı final maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor

18.00 Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak

Finale yükselen takımlar, 31 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de Hentbol Kadınlar Süper Kupa finalinde karşılaşacak.