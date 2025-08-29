Hentbol Kadınlar Süper Kupa Yarı Finalleri Ankara'da Başlıyor
Türkiye Hentbol Federasyonu, Kadınlar Süper Kupa yarı final maçlarının Ankara'da THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirileceğini duyurdu. Maçlar TRT Spor Yıldız ve TRT Tabii Platformu'ndan canlı yayınlanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) açıklamasına göre, yeni sezonun kadınlardaki ilk kupası; "Süper Kupa" heyecanı hafta sonu iki gün THF Tesisleri'nde yaşanacak. Maçlar TRT Spor Yıldız ve TRT Tabii Platformu'ndan canlı yayınlanacak.
Kadınlar Süper Kupa yarı final maç programı şöyle:
Yarın:
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor
18.00 Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak
Finale yükselen takımlar, 31 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de Hentbol Kadınlar Süper Kupa finalinde karşılaşacak.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor