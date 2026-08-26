Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Şampiyon Yalıkavak

Türk hentbol tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın kadınlar finalinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 34-31 yenen Armada Praxis Yalıkavak, törenle kupasını aldı.

Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen ödül töreninde, Armada Praxis Yalıkavak oyuncularının madalyalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi verdi.

Maçın en değerli oyuncusu Armada Praxis Yalıkavak'tan Edanur Burhan seçildi.

Organizasyonda ikinci olan Bursa Büyükşehir Belediyespor oyuncularına ise ödülleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin ile GSB Rehberlik ve Teftiş Başkanı Kazım Mert Açıkgöz tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA