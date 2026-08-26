Haberler

Armada Praxis Yalıkavak, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 31 - Armada Praxis Yalıkavak: 34 Armada Praxis Yalıkavak, kupanın sahibi oldu

Salon: Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol

Hakemler: Mesut Ateş, Kürşat Kef

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Beyzanur Türkyılmaz 4, Ayşenur Solmaz 1, Cansu Akalın 4, Monika Janeska Kıldan 5, Büşranur Şaş, Fatma Ay Babur, Polina Gorbatsjova 3, Yağmur Bembeyaz, Sena Nur Çelik, Ziva Copi, Sibel Gündoğdu, Zeynepnur Kendirci 1, Ceyhan Coşkunsu, Emine Gökdemir 4, Francisca Araujo Joao 9

Armada Praxis Yalıkavak: Jalisha Vera Maria Loy 2, Edanur Burhan 8, Havin Bozkurt, Gülcan Tügel 10, Ceylan Aydemir, Tuana Akman 2, Şükran Beytekin, Beyza Ata, Kevser Bektaş, Arzu Nisa Akbulut, Michaella Eunice Magba 1, Iuliia Andriichuk 4, Valeria Baranik 7

Devre: 18-20

İki dakika cezası alanlar: Beyzanur Türkyılmaz, Emine Gökdemir, Francisca Araujo Joao, Polina Gorbatsjova ( Bursa Büyükşehir Belediyespor ), Edanur Burhan, Gülcan Tügel, Ceylan Aydemir, Iuliia Andriichuk, Valeria Baranik (Armada Praxis Yalıkavak)

Hentbolda Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 34-31 yenen Armada Praxis Yalıkavak kazandı.

Maçı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu Gürsoy ile AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da izledi.

Kaynak: AA
'Atın kuyruğunu bağlamak' ne anlama geliyor! İşte Erdoğan'ın defalarca tekrarladığı o geleneğin tarihi

Konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin anlamı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte Netanyahu'nun yeni hamlesi

Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte yeni hamlesi...
Fener taraftarı Fransa sokaklarını inletti! Polis etten duvar ördü

Polis etten duvar ördü! Herkes onları konuşuyor
Polisin Heimlich manevrası kadının hayatını kurtardı: O anlar kamerada

Ölümle burun buruna geldi! Polis böyle kurtardı
Cezaevinden izinli çıktı, sırra kadem bastı! İstanbul'da 26 gün sonra cesedi bulundu

26 gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu
RTEÜ’lü akademisyenden tepki çeken “gavur ülkesi” paylaşımı

Kadınların kıyafetlerini görüp, Türkiye için skandal sözler kullandı
Galatasaray'a Ismaila Sarr transferinde kötü haber

Galatasaray'ın yüzü yine gülmedi
İlker Aksum kızının oyuncu olmasını istemiyor! Nedeni şaşırttı

İlker Aksum kızının oyuncu olmasını istemiyor! Nedeni şaşırttı