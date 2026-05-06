Türkiye Hentbol Federasyonu 50. Yıl Federasyon Kupası

Türkiye Hentbol Federasyonu 50. Yıl Federasyon Kupası'nda erkekler çeyrek final müsabakaları tamamlandı. Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor, İstanbul Gençlikspor ve Spor Toto yarı finale yükseldi.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 50. Yıl Federasyon Kupası'nda erkekler çeyrek final maçları oynandı.

Rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor, İstanbul Gençlikspor ve Spor Toto, organizasyonda yarı finale yükseldi.

THF'den yapılan açıklamaya göre çeyrek final müsabakalarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 42-28

Nilüfer Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor: 33-20

Beykoz Belediyespor-İstanbul Gençlikspor: 37-38

Spor Toto-Güneysu: 34-23

Kaynak: AA / Can Öcal
