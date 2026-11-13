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Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Liglerinde 10. hafta maçları yarın başlıyor

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Hentbol Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Hentbol Federasyonu açıklamasına göre maçlar yarın ve 15 Kasım Pazar günü oynanacak; kadınlarda bir karşılaşma 27 Aralık Pazar günü yapılacak.

Hentbol Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e 10. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

14.00 Mihalıççık Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Mihalıççık Belediyesi)

15 Kasım Pazar:

15.00 Güneysuspor-Nilüfer Belediyespor (Güneysu)

16.00 Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

16.30 Giresunspor-Beşiktaş (Hüseyin Avni Alparslan)

18.00 Göztepe Diyet Kapıma Gelsin-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

15.00 Odunpazarı-Ortahisar Belediyespor (Porsuk)

16.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Üçevler)

15 Kasım Pazar:

16.00 Göztepe-MC Sistem Yozgat (Celal Atik)

27 Aralık Pazar:

17.00 Yalıkavak-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

Kaynak: AA
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