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Hentbol Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş, İstanbul Gençlikspor'u 47-39 yendi

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği İstanbul Gençlikspor'u 47-39 yendi. İlk yarıyı 23-21 önde bitiren siyah-beyazlı ekip ligde 7. galibiyetini alırken, İstanbul Gençlikspor ligde ilk kez mağlup oldu.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği İstanbul Gençlikspor'u 47-39 yendi.

THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, siyah-beyazlı ekibin 23-21 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda farkı açan Beşiktaş, karşılaşmayı 47-39 kazandı.

Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, ligdeki 7. galibiyetini aldı. İstanbul Gençlikspor ise ligde ilk kez mağlup oldu.

Kaynak: AA
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