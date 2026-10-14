Hentbol Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş, İstanbul Gençlikspor'u 47-39 yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş, İstanbul Gençlikspor'u 47-39 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği İstanbul Gençlikspor'u 47-39 yendi. İlk yarıyı 23-21 önde bitiren siyah-beyazlı ekip ligde 7. galibiyetini alırken, İstanbul Gençlikspor ligde ilk kez mağlup oldu.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği İstanbul Gençlikspor'u 47-39 yendi.
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, siyah-beyazlı ekibin 23-21 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda farkı açan Beşiktaş, karşılaşmayı 47-39 kazandı.
Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, ligdeki 7. galibiyetini aldı. İstanbul Gençlikspor ise ligde ilk kez mağlup oldu.
Kaynak: AA