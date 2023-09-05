Hentbol'da 2023 Kadınlar Süper Kupası Finali Öncesi Basın Toplantısı Düzenlendi

Hentbol'da 2023 Kadınlar Süper Kupası finalinde Kastamonu Belediyesi ile Armada Praxis Yalıkavak, 6 Eylül Çarşamba günü saat 18.00'de karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde her iki takım başantrenörü ve kaptanlarının katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Maçın da oynanacağı Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki basın toplantısına Kastamonu Belediyesi Başantrenörü Şenay Özel ve takım kaptanı Serpil İskenderoğlu ile Armada Praxis Yalıkavak Başantrenörü Kıvanç Özcan ve takım kaptanı Yeliz Özel katıldı.

YELİZ ÖZEL: HERKESİ HENTBOL İÇİN SAHAYA BEKLİYORUZ

Toplantıda konuşan Armada Praxis Yalıkavak Takım Kaptanı Yeliz Özel, 2 takım için de çok önemli bir maç olacağını belirterek, "Hak edenin kazanacağı, seyri güzel olan bir maç olacağını düşünüyorum. Son Türkiye Kupası'nı alan Yalıkavak'ın Süper Kupa'yı da alarak yoluna devam etmesini çok istiyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederiz. Ankara'da hentbolu bilen, seven bir seyirci kitlesi var. Ankara seyircisini de tuttukları takım fark etmeksizin bekliyoruz" diye konuştu.

SERPİL İSKENDEROĞLU: SÜPER KUPA BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Kastamonu Belediyesi Takım Kaptanı Serpil İskenderoğlu ise, "Süper Kupa bizim için çok değerli, Kastamonu Belediyesi olarak her sezon üç kupaya da talibiz. Bu maç için hazırlıklarımızı en güzel şekilde tamamladık. Kupa maçları her zaman zorlu olur. Karşılıklı fair-play içinde geçen, seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Buradaki üç kadın olarak Ankara'da büyüdük, hentbol ile Ankara'da tanıştık. Gençliğimiz Ankara'da geçti. Bir hentbol sever kitlesi var Ankara'da, hangi takım olduğu fark etmez. Herkesi hentbol için salona bekliyoruz" dedi.

ŞENAY ÖZEL: KUPAYI ALMAK BİZİM İÇİN FARKLI ANLAMLAR İFADE EDECEK

Kastamonu Belediyesi Başantrenörü Şenay Özel, telafisi olmayan bir maça çıkacaklarını söyleyerek, "Tek maç, bir kupa var ve biz de onu almak istiyoruz. Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutladığımız bu yıl, Kupa'yı almak bizim için farklı anlamlar ifade edecek. İnşallah Kupa'yı Kastamonu'ya götüreceğiz. Yalıkavak'a da başarılar diliyorum" diye konuştu.

KIVANÇ ÖZCAN: BİR HAYALİMİZ VARDI ONU GERÇEKLEŞTİRDİK

Armada Praxis Yalıkavak Başantrenörü Kıvanç Özcan ise, "Tabii ki Süper Kupa her takım için önemli. Kastamonu Belediyesi'ne de başarılar diliyorum. Geçen yıl güzel bir sezon geçirdik ve Türkiye Kupası'nı kazandık. Bir hayalimiz vardı onu gerçekleştirdik. Şimdi yeni bir hayalimiz var. Yeni bir istek ve arzumuz var, bu da Süper Kupa. Burada üç gün kalarak iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Maçta güzel bir ambiyansın olacağını görüyorum. Salon güzel, Federasyonumuzun hazırlıkları tamamladığını görüyorum. Bu tür şeyler sporcu motivasyonu için önemli. Her şey hazır ve tek şey ortaya koyacağımız yarın mücadele olacak. Umarım kazanan biz oluruz ve güzel bir hentbol oynansın diliyorum" ifadelerini kullandı.