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Hentbol: 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

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- Türkiye: 23 - Almanya: 45

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Almanya'ya 45-23 yenildi.

Avrupa Şampiyonası'nda 20 yıl sonra mücadele eden Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki organizasyonda Almanya ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk devresini 22-10 geride tamamlayan milliler, sahadan 45-23 mağlup ayrıldı.

Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda mücadeleye Grup 1'de sırlama turu ile devam edecek. Ay-yıldızlı ekip, grupta 3 Ağustos Pazartesi günü İsveç ve 4 Ağustos Salı günü Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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