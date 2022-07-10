Süper Lig'e geri dönüyor! Onyekuru transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi - Haberler

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Süper Lig'e geri dönüyor! Onyekuru transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi

Haberler.com - Spor
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Bir dönem Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, Adana Demirspor ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor. Nijeryalı futbolcunun yeni adresinin Adana Demirspor olması bekleniyor.

İSTANBUL'A GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Nijeryalı futbolcu, Adana Demirspor ile transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi.

Henry Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Nijeryalı golcü görüşmeler için İstanbul'a geldi

GEÇEN SEZON 1 GOL ATTI

Galatasaray'da 71 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos'ta 27 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com - Spor

Henry Onyekuru Galatasaray Spor Haberler

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