Hem sahada hem sahnede döktürüyor! Melissa Vargas'dan dans şov

Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Melissa Vargas, kutlamalar sırasında ismi anons edilince sahneye kendine has dansıyla çıktı. Vargas'ın o halleri çok beğenildi.

Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'na kutlama töreni düzenlendi. Takımın yıldızı Vargas, yaptığı dansla törene damga vurdu.

SAHNEYE DANS EDEREK ÇIKTI

Takımın şampiyon olmasında büyük bir payı olan başarılı sporcu Vargas, ismi anons edilince sahneye dans ederek çıktı o anlarda seyirciler çoştu.

İşte Vargas'ın dans ettiği anlar;