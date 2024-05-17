Helal olsun sana! Daniele Santarelli'den alkışlanacak hareket
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Hollanda ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, fair-play anlamında örnek bir davranış sergiledi. Maçın ilk setinde, savunmamızın blok temasını hakeme bildiren Santarelli, yeşil kartla onurlandırıldı.
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 1. haftanın 2. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ile karşı karşıya geldi.
SANTARELLI'DEN ALKIŞLANACAK HAREKET
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Hollanda ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, alkışlanacak bir harekete imza attı.
YEŞİL KART GÖRDÜ
Başarılı antrenör, savunmamızın blok temasını hakeme söyleyed ve "fair-play" kartı gördü. Santarelli hakem tarafından yeşil kart ile onurlandırıldı.