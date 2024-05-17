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Helal olsun sana! Daniele Santarelli'den alkışlanacak hareket

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FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Hollanda ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, fair-play anlamında örnek bir davranış sergiledi. Maçın ilk setinde, savunmamızın blok temasını hakeme bildiren Santarelli, yeşil kartla onurlandırıldı.

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 1. haftanın 2. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ile karşı karşıya geldi.

SANTARELLI'DEN ALKIŞLANACAK HAREKET

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Hollanda ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, alkışlanacak bir harekete imza attı.

YEŞİL KART GÖRDÜ

Başarılı antrenör, savunmamızın blok temasını hakeme söyleyed ve "fair-play" kartı gördü. Santarelli hakem tarafından yeşil kart ile onurlandırıldı.

Haberler.com / Barış Polat - Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı Daniele Santarelli Hollanda Voleybol Spor Haberler

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