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Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt: "Kıyasıya Bir Maç Olacak"

Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt:
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UEFA Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan Heidenheim'ın teknik direktörü Frank Schmidt, maç hakkında heyecan verici açıklamalarda bulundu. Schmidt, rakiplerini iyi analiz ettiklerini ve ofansif bir oyun sergileyeceklerini belirtti.

UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak Alman ekibi Heidenheim'ım teknik direktörü Frank Schmidt, yarın tüm güçleriyle sahada olacaklarını söyledi.

Frank Schmidt, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, maçı değerlendirdi.

Karşılaşmaya hazır olduklarını dile getiren Schmidt, "Yarın heyecanlı bir maç olacak, beşinci maçımızı oynayacağız. Rakibimiz baskı altında çünkü puan almak zorundalar. Son maçlara baktığımızda oyuncularımız güzel işler çıkardı. Goller atıyoruz, bunda sorun yok. Bu maç ofansif oynamaya ve gol atmaya çalışacağız. Son maçlarımız zorlu geçti, çünkü rakiplerimiz çok dişli takımlardı. Bayern Münih, Leverkusen, Chelsea ve Frankfurt ama öz güvenimizi kaybetmedik. Her maça farklı bakıyoruz. Yarın kıyasıya bir maç olacak. Yarın rakip her şeyini sahaya koyacak, biz de her şeyimizle sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

RAMS Başakşehir'i iyi analiz ettiklerini aktaran Schmidt, şunları kaydetti:

"Rakipleri değerlendirirken zayıf yanlarını görüyor olabiliriz ama güçlü yanlarına odaklanıyoruz. Yarın boş alanları değerlendirmeye çalışacağız, derin kadromuzla oyun tarzımızı sürdürmek istiyoruz. Başakşehir'in Piatek gibi güçlü bir gol silahı var, çok gol attı. Keny de onlara çok katkı sağlıyor. Başakşehir yarın sahaya her şeyini koyacak. İlk defa Avrupa kupalarında mücadele ediyoruz, her maç bizim için çok önemli."

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
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