Hearts tarihindeki tek Türk futbolcu Alim Öztürk, İskoç ekibinin başarısını değerlendirdi Açıklaması

İskoçya Premiership'te Celtic ve Rangers'ın 41 yıllık dominasyonuna son vermeye 1 maç uzakta olan lider Heart of Midlothian'ın (Hearts) eski futbolcusu Alim Öztürk, başkent ekibinin formasını giydiği dönemde çok güzel zaman geçirdiğini söyledi.

2014-2016 yılları arasında Hearts forması giyen ve köklü İskoç kulübünün tarihindeki tek Türk futbolcu olan 33 yaşındaki stoper, kariyerindeki Edinburgh dönemini ve eski takımının şampiyonluk iddiasını Anadolu Ajansına değerlendirdi.

İskoç ekibini ilk kez 10-12 kişilik bir arkadaş grubuyla Hollanda'dan İskoçya'ya gelerek Hearts ile Hibernian arasında oynanan Edinburgh derbisinde tanıdığını belirten Alim Öztürk, "Atmosfer çok güzeldi. O zamanlar Hearts'ta forma giyeceğimden haberim yoktu. İlk temasları ben Trabzon'dayken oldu. İlk başta 'Hayır.' dedim. Bir gün sonra tekrar aradılar menajerimi. Hem teknik direktör hem sportif direktör ısrar ediyordu. Sonra abimle görüştüm, düşünmemi söyledi. Düşündüm, sonra da sözleşmeyi imzaladım." diye konuştu.

"İsmim anons edilirken 'şut' diye bağırmaya başladılar"

2014-2015 sezonunda Rangers ile Championship'te mücadele ettiklerini anlatan Alim Öztürk, "Herkes Rangers şampiyon olur diye bakıyordu. Sezonun ilk 2 maçında Rangers ve Hibernian ile karşılaştık, ikisini de kazandık. İlk 10 maçta yenilmedik, 11. maçta Hibernian ile karşılaşıyoruz yine. Kötü oynuyoruz, kırmızı kart da gördük. Son dakikalarda, 90+1'de uzak bir mesafeden (yaklaşık 40 metre) vurdum ve maç 1-1 bitti. Taraftar çok mutlu olmuştu, hatta bir sonraki hafta ısınmaya çıktık. İsmim anons edilirken 'şut' diye bağırmaya başladılar. Gülmeye başladım." ifadelerini kullandı.

Uzaktan attığı gollerle taraftarlarla bağ kurduğunu dile getiren deneyimli futbolcu, "Oyun kuruyoruz, daha kendi yarı alanımızdayız, taraftarlar 'şut' diye bağırmaya başlıyordu. Hatta yine uzaktan bir gol attım, ondan sonra havalimanında yürürken bile tanımadığım birisi yanımdan geçerken 'şut' dedi. Hearts taraftarı inanılmaz, orada çok güzel zaman geçirdim. Şampiyon oldum. O sezon rekor puanla şampiyon olduk. Martta şampiyonluğumuz belliydi. İnanılmaz bir sezon geçirdik." şeklinde görüş belirtti.

Livingston deplasmanının en unutamadığı maçlardan biri olduğunu aktaran Alim Öztürk, "Öyle köklü bir kulübün Championship'e düşmemesi lazım zaten. Biz o deplasmana gittiğimizde, 7-8 bin kişilik stadın her tarafı Hearts taraftarıydı. Bu inanılmaz bir şey. Stadın yüzde 70-80'i Hearts taraftarıydı. İç saha maçlarımızda tribünler her zaman doluydu." dedi.

"Böyle köklü bir kulübün kaptanlığını vermeleri beni gururlandırdı"

İskoç ekibindeki ikinci sezonuna kaptan olarak başlayan Alim Öztürk, "22-23 yaşındaki bir futbolcuya böyle köklü bir kulübün kaptanlığını vermeleri beni gururlandırdı. O sezon da çok güzel geçti." dedi.

Alim Öztürk, bir dönem kaptanlığını yaptığı Hearts'ın Premiership'te 66 yıllık şampiyonluk özlemine son vermeye çok yakın olmasıyla ilgili, "Hearts'ı çok seviyorum. Taraftarı da o zaman beni çok sevdi. Sezon başından bu yana iyi gidiyorlar. Acaba yapabilirler mi düşüncesi oluyor, 2 ay önce öyle bir düşünce vardı. Ama şu anda çok avantajlılar. Son haftalarda Celtic, Rangers'ı yendi, orada puan kaybı olsa daha da rahatlayacaklardı. Tynecastle'daki o atmosfer inanılmaz, taraftar sanki böyle üstünde gibi çok güzel bir atmosfer oluyor. Ben de bunu yaşadım. Hearts sezon boyunca bütün büyük maçlarda iyi performans gösterdi. Eğer Hearts başarabilirse Edinburgh'ta 2-3 gün boyunca bunun keyfini çıkarırlar." değerlendirmesinde bulundu.