HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, uzatma bölümünde Gazişehir Gaziantep'i 73-72... HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, uzatma bölümünde Gazişehir Gaziantep'i 73-72 yenerek şampiyon oldu. HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, uzatma bölümünde Gazişehir Gaziantep'i 73-72 yenerek şampiyon oldu. AA / Serdal Kalaycı - Spor Basketbol Süper Ligi Sigorta Spor Haberler

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