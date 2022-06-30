HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, uzatma bölümünde Gazişehir Gaziantep'i 73-72...
AA - Serdal Kalaycı - Spor
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HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, uzatma bölümünde Gazişehir Gaziantep'i 73-72 yenerek şampiyon oldu.
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, uzatma bölümünde Gazişehir Gaziantep'i 73-72 yenerek şampiyon oldu.
AA / Serdal Kalaycı - Spor