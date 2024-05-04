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HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda Konyaaltı Belediyespor finale yükseldi

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Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final'de Konyaaltı Belediyespor, Kastamonu Belediyespor'u 33-30 yenerek finale yükseldi. Ankara'da oynanan maçın ilk yarısını Konyaaltı Belediyespor önde tamamladı. Konyaaltı Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u da yenerek finale çıktı.

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final'de Konyaaltı Belediyespor, Kastamonu Belediyespor'u 33-30 yenerek finale yükseldi.

Ankara'da THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Konyaaltı Belediyespor, 14-13 önde tamamladı.

Konyaaltı Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 35-24 yenerek adını finale yazdıran Armada Praxis Yalıkavak ile yarın şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası final karşılaşması THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda saat 18.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Spor

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