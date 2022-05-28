HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Spor Toto ve Beykoz Belediyesi karşılaşacak - Haberler

Sakarya'da düzenlenen 2021-2022 Hentbol Sezonu HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final'de bugün oynanan yarı final maçları sonunda Spor Toto ile Beykoz Belediyesi finalde eşleşti. Final maçı yarın Serdivan Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak. HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final'de Beşiktaş ile Eskişehir Ormanspor'un karşılaşacağı üçüncülük maçı ise saat 16.00'da başlayacak.

İLK FİNALİST BEŞİKTAŞ'I İKİNCİ UZATMA DEVRESİNDE YENEN SPOR TOTO OLDU

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final'de ikinci finalist, Eskişehir Ormanspor'u mağlup eden Beykoz Belediyesi oldu. Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresi 19-13 Beykoz Belediye önde kapadı. İkinci devreresini de 43-32 kazanan Beykoz Belediyesi, finalde Spor Toto'nun rakibi oldu.

Demirören Haber Ajansı / Spor