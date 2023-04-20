Hazırlık maçı: Türkiye: 85 Bulgaristan: 44
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Yıldızlar Basketbol Avrupa Şampiyonası hazırlık kampını turnuvanın düzenleneceği İzmit'te yapan Türkiye U-16 Yıldız Kız Milli Takımı, hazırlık maçında Bulgaristan 85-44 mağlup etti.
Yıldızlar Basketbol Avrupa Şampiyonası hazırlık kampını turnuvanın düzenleneceği İzmit'te yapan Türkiye U-16 Yıldız Kız Milli Takımı, hazırlık maçında Bulgaristan 85-44 mağlup etti.
Salon: İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Fatih Güler xx, Ömer Sarı xx, Ozan Gündüz xx
Türkiye: Ayşenaz Harma xxx 15, Şeyma Yılık xxx 10, Nisan Sel xx 8, Mina Berber xx 9, Yaren Düzcü xx 9, Aysu Kınalı xx 4, Begüm Demir xx 7, Duru Oygür xx 7, Selen Yuşan xx 6, Defne Çınar xx 4, Tuana Ayşegül Vural xx 4, Hatice Bilir xx 2
Başantrenör: Osman Olcay Orak
Bulgaristan: Nikoleta Stoynova xxx 13, Vanesa Kokalova xx 9, Albena Sokolova x 5, Ivayla Bakalova x 4, Ivanina Slovova x 4, Silviya Milenova x 4, Teodora Mladenova x, Ina Dimova x 2, Silvina Dolmova x 2, Elena Georgieva x 1, Gergana Bachkova, Kristin Popova
Başantrenör: Silviya Peeva
1. Periyot: 26-13 (Türkiye lehine)
Devre: 50-18 (Türkiye lehine)
3. Periyot: 63-34 (Türkiye lehine) - KOCAELİ