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Sivasspor ve Pendikspor golsüz berabere

Sivasspor ve Pendikspor golsüz berabere
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Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştığı Pendikspor ile golsüz berabere kaldı.

Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştığı Pendikspor ile golsüz berabere kaldı.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Pendikspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 3 No'lu Saha'da oynanan mücadelede iki takım da gol bulamazken karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Sivasspor, mücadeleye Yılmaz, Uğur, Bekir, Cihat, Oğuzhan, Kamil, Okan, Mert, Göktuğ, Emre ve Feyzi ilk 11'iyle çıktı. Kırmızı-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Arda Erdursun, Yiğit Baynazoğlu, Yusuf Çağlar Kefkir, Mehmet Albayrak, Aaron Appindangoye, Efe Şanlı, Ayberk Selvili, Savaş Ala, Eymen Yurducu, Charis Charisis, Valon Ethemi, Jonathan Okoronkwo ve Rey Manaj yer aldı.

Pendikspor ise karşılaşmaya Bora Özdemir, Samuel Abifade, Ahmet Özkaya, Taha Emre İnce, Adnan Uğur, Yekta Sönmez, Efehan Pekdemir, Rogerio do Rosario, Ahmet Karademir ve Jonson Clarke-Harris ile başladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, kamp çalışmalarına gerçekleştireceği antrenmanlarla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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