Haberler

Persepolis, Pyramids'i 1-0 Yendi

Persepolis, Pyramids'i 1-0 Yendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Persepolis, Mısır Premier Ligi ekiplerinden Pyramids FC’yi hazırlık maçında 1-0 mağlup etti.

İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Persepolis, Mısır Premier Ligi ekiplerinden Pyramids FC'yi hazırlık maçında 1-0 mağlup etti.

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Asya ve Afrika kıtalarının iki güçlü ekibi hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi K7 No'lu Saha'da oynanan mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında İran temsilcisi Persepolis etkili bir oyun ortaya koyarken, Thievy Bifouma'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Persepolis'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Mısır temsilcisi Pyramids FC, 6 Ağustos Perşembe gününe kadar Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarına devam edecek.

Persepolis ise 5 Ağustos'a kadar Erzurum kampını sürdürecek. İran temsilcisinin kamp sürecinde iki hazırlık maçı daha oynayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu

Yunan askeri itiraf etti! Türklere yönelik skandal talimat
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı

Tarihi felaketi yaşayan ülke acil kodu verdi, Türk uçakları havalandı!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor, Frankfurt'a farklı kaybetti

Trabzonspor, Bundesliga ekibine farklı kaybetti
Lucas Torreira'dan Galatasaraylıları endişelendiren itiraf

Galatasaraylıları endişelendirdi!
Sosyal medyada izlenme uğruna bir yaşam daha karardı

Sosyal medyada izlenme uğruna bir yaşam daha karardı
Arsenal ile anılıyordu! Transfere dair tavrını ortaya koydu

Arsenal'le anılıyordu: Son kararını verdi!
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi
İsrail güvenlik kabinesi, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişine onay verdi

İsrail tüm dünyanın beklediği kararı onayladı! Resmen Gazze'ye girecek
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı

Dahiyane çözüm! 88 model aracına yaptırdığını gören bir daha bakıyor