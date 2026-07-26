Persepolis, Pyramids'i 1-0 Yendi

İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Persepolis, Mısır Premier Ligi ekiplerinden Pyramids FC'yi hazırlık maçında 1-0 mağlup etti.

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Asya ve Afrika kıtalarının iki güçlü ekibi hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi K7 No'lu Saha'da oynanan mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında İran temsilcisi Persepolis etkili bir oyun ortaya koyarken, Thievy Bifouma'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Persepolis'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Mısır temsilcisi Pyramids FC, 6 Ağustos Perşembe gününe kadar Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarına devam edecek.

Persepolis ise 5 Ağustos'a kadar Erzurum kampını sürdürecek. İran temsilcisinin kamp sürecinde iki hazırlık maçı daha oynayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı