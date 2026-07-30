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Hazırlık maçı: Kayserispor: 2 - Ümraniyespor: 1

Hazırlık maçı: Kayserispor: 2 - Ümraniyespor: 1
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Kayserispor, hazırlık maçında Ümraniyespor’u 2-1 mağlup etti.

Kayserispor, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'de mücadele verecek olan Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını çerçevesinde Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kayserispor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan maça Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Jemal Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt, Görkem Sağlam, Sinan Kurt, Denis Radu, Marco Dulca ve Talha Sarıarslan 11'i ile başladı. Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, karşılaşmanın ikinci yarısında bir gol daha bulan Kayserispor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takımın gollerini 35. dakika Talha Sarıaslan ve 62. dakika Marco Dulca kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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