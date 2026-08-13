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Elazığspor, Bitlisspor'u 2-1 Yendi

Elazığspor, Bitlisspor'u 2-1 Yendi
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyon'da ikinci hazırlık maçına çıkan Elazığspor, 3. Lig ekibi Bitlisspor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarıda Emir Alagöz ve Sertaç Çam'ın golleriyle 2-0 öne geçen bordo-beyazlı ekip, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gole rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı.

Elazığspor Afyon'da ikinci hazırlık maçında karşılaştığı 3. lig ekibi Bitlisspor'u 2-1 yendi.

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da devam eden Elazığspor, hazırlık maçında Bitlisspor ile karşı karşıya geldi. Afyon Kocatepe Tesisleri'nde oynanan maça Elazığ ekibi; Yusuf Ayaz, Erhan Kartal, Ali Yeşilyurt, Veli Çetin, Emir Alagöz, Esat Buğa, Muhammed Demirci, Barış Ekincier, Sertaç Çam ve Kemal Rüzgar onbiriyle başladı.

Bordo beyazlı ekip etkili olduğu ilk yarıyı Emir Alagöz ve Sertaç Çam'ın golleri ile 2-0 önde kapattı.

Elazığspor, maçın ikinci yarısında kalesinde bir gol görmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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