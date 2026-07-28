Hazırlık maçı: Amedspor U19: 0 - Al Arabi: 4
Hazırlık maçında Amedspor U19 takımı, Kuveyt Premier Lig ekiplerinden Al Arabi SC’ye 4-0 mağlup oldu.
Hazırlık maçında Amedspor U19 takımı, Kuveyt Premier Lig ekiplerinden Al Arabi SC'ye 4-0 mağlup oldu.
2026-2027 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Amedspor U19 ile Kuveyt Premier Lig temsilcisi Al Arabi SC, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi çalışmaları kapsamında hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Atatürk Üniversitesi Futbol Sahası'nda oynanan mücadeleyi Kuveyt ekibi 4-0 kazandı.
Al Arabi SC'ye farklı galibiyeti getiren golleri Zaid Qanbar (2), Talal Al-Qaisi ve Lucas Chalon kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı