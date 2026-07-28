Haberler

Hazırlık maçı: Amedspor U19: 0 - Al Arabi: 4

Hazırlık maçı: Amedspor U19: 0 - Al Arabi: 4
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazırlık maçında Amedspor U19 takımı, Kuveyt Premier Lig ekiplerinden Al Arabi SC’ye 4-0 mağlup oldu.

Hazırlık maçında Amedspor U19 takımı, Kuveyt Premier Lig ekiplerinden Al Arabi SC'ye 4-0 mağlup oldu.

2026-2027 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Amedspor U19 ile Kuveyt Premier Lig temsilcisi Al Arabi SC, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi çalışmaları kapsamında hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Atatürk Üniversitesi Futbol Sahası'nda oynanan mücadeleyi Kuveyt ekibi 4-0 kazandı.

Al Arabi SC'ye farklı galibiyeti getiren golleri Zaid Qanbar (2), Talal Al-Qaisi ve Lucas Chalon kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek

Türkiye'ye her gün 1 milyon varil petrol gönderecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü

Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli

Şov tamamen bitti! Dilan'ın ardından Engin Polat için de aynı karar
Visa, verimlilik için 2 bin 600 kişiyi işten çıkarıyor

Dünyaca ünlü şirket, binlerce çalışanını işten çıkarıyor
100 bin lira maaşla şoför aranıyor! İşte şartlar

Dikkat çeken ilan! 100 bin lira maaşla çalışan aranıyor
Türkiye'nin 10 yıldır kullandığı kalıcı yaz saati uygulaması Trump'ın da radarında

Türkiye'nin 10 yıldır kullandığı uygulama Trump'ın da radarında
Bahar Feyzan’ın 'mastürbasyon' çıkışı olay oldu

"Mastürbasyon" çıkışı olay oldu