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Hayri Çavuşoğlu, San Marino-Belarus maçında UEFA delegesi olarak görev yapacak

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TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Hayri Çavuşoğlu, San Marino-Belarus maçında delege olarak görevlendirildi. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynanacak karşılaşma, 12 Kasım Çarşamba günü San Marino Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayacak.

TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Hayri Çavuşoğlu, San Marino- Belarus maçında delege olarak görevlendirildi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynanacak San Marino - Belarus karşılaşmasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Hayri Çavuşoğlu delege olarak görev yapacak. San Marino Stadyumu'nda 12 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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