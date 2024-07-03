Hayrete düşmemek elde değil! Mert Günok'un kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı

Mert Günok'un turu getiren kurtarışı maça damga vurdu. 1970'de Banks'in yaptığı yüzyılın kurtarışını hatırlatan an, adeta istatistikleri de altüst etti.

MATEMATİKSEL ANALİZİ YAYINLANDI

A Milli Takımımızın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek EURO 2024'Te çeyrek finale yükseldiği maçta Mert Günok muhteşem bir performansa imza atarken, uzatmalardaki kurtarışıyla takımımızı adeta ipten aldı. Günok'un bu kurtarışı sosyal medyayı ele geçirirken, matematiksel analizi dahi yayınlandı.

KURTARMA ŞANSI: YÜZDE 6

The xG Philosophy, Mert Günok'un kurtarışının analizini yayımladı. Buna göre, Mert'in kurtarma ihtimali sadece yüzde 6'ydı.