Hayırlı olsun! Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü
Persepolis'ten ayrılan golcü futbolcu Serdar Dursun, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı. Deneyimli oyuncu, kısa süre içerisinde Ankara'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalayacak.
İran Ligi takımlarından Persepolis ile yollarını ayıran Serdar Dursun, 1 yıllık aranın ardından Süper Lig'e geri döndü.
GENÇLERBİRLİĞİ İLE ANLAŞTI
Serdar Dursun, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği ile el sıkıştı. 33 yaşındaki golcü oyuncu, başkent ekibi ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kısa süre içerisinde Ankara'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.
PERSEPOLIS KARİYERİ
İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis'e transfer olan Serdar Dursun, bu takımda çıktığı 15 maçta 5 gol sevinci yaşadı.
448 MAÇTA 142 GOL
Kariyeri boyunca 448 maçta görev alan milli golcü, bu maçlarda 142 gol atarken, 55 golün de asistini yaptı.