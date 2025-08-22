Hayırlı olsun! Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü

İran Ligi takımlarından Persepolis ile yollarını ayıran Serdar Dursun, 1 yıllık aranın ardından Süper Lig'e geri döndü.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE ANLAŞTI

Serdar Dursun, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği ile el sıkıştı. 33 yaşındaki golcü oyuncu, başkent ekibi ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kısa süre içerisinde Ankara'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

PERSEPOLIS KARİYERİ

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis'e transfer olan Serdar Dursun, bu takımda çıktığı 15 maçta 5 gol sevinci yaşadı.

448 MAÇTA 142 GOL

Kariyeri boyunca 448 maçta görev alan milli golcü, bu maçlarda 142 gol atarken, 55 golün de asistini yaptı.