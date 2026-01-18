Haberler

Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu

Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu
Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, 3-1 geride olduğu Sparta Rotterdam karşılaşmasında oğlu Shaqueel'i oyuna aldı ve 19 yaşındaki genç futbolcu 2 dakikada iki gol kaydetti. Feyenoord, mücadeleyi 3-3'e getirdi ancak son saniyelerde yediği golle 4-3 kaybetti.

  • Feyenoord teknik direktörü Robin van Persie, 63. dakikada oğlu Shaqueel van Persie'yi oyuna soktu.
  • Shaqueel van Persie, 87 ve 88. dakikalarda attığı gollerle Feyenoord'un skorunu 3-3'e getirdi.
  • Feyenoord, Sparta Rotterdam'a 4-3 yenilerek galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Hollanda Ligi 19. hafta maçında Feyenoord ile Sparta Rotterdam karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip Sparta Rotterdam, 4-3 kazandı.

7 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN SPARTA ROTTERDAM

Sparta Rotterdam'a galibiyeti getiren golleri 40 ve 90+3'te Joshua Kitolano, 55. dakikada van Bergen ve 71. dakikada Shunsuke Mito kaydetti. Feyenoord'un golleri 64. dakikada In-beom Hwang ve 87 ile 88. dakikada Shaqueel van Persie'den geldi.

OĞLUNU OYUNA ALDI

Mücadeleye Feyenoord teknik direktör Robin Van Persie ve oğlu damga vurdu. Van Persie, 19 yaşındaki oğlu Shaqueel van Persie'yi 63. dakikada oyuna soktu.

VAN PERSIE'NİN OĞLUNDAN İKİ GOL

3-1 geride olan Feyenoord'da Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel van Persie, 87 ve 88. dakikada sahneye çıktı ve attığı gollerle durumu 3-3'e getirdi. Genç oyuncu, attığı golleri taraftarı ve babası Robin Van Persie ile doyasıya kutladı. Büyük bir geri dönüşe imza atan Feyenoord, son saniyelerde skoru koruyamayarak 90+3'te yediği golle sahadan yenilgiyle ayrıldı.

GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Bu mağlubiyetin ardından 36 puanda kalan Feyenoord'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Sparta Rotterdam ise puanını 29'a yükseltti.

