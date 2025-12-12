Haberler

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak'tan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Gençlerbirliği Kulübü'nün yeni başkanı Haydar Arda Çakmak, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret ederek, A Milli Takım formasını aldı ve Gençlerbirliği formasını takdim etti.

Gençlerbirliği Kulübü'nün yeni seçilen başkanı Haydar Arda Çakmak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TFF'nin açıklamasına göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki görüşmede, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan ile Gençlerbirliği Kulübü Başkan Vekili Arif Ölmez ve Futbol Şube Sorumlusu Harun Erol da yer aldı.

Hacıosmanoğlu, 6 Aralık'taki genel kurulda Gençlerbirliği Kulübü başkanlığına seçilen Haydar Arda Çakmak ve ekibini bir kez daha tebrik ederek kendilerine A Milli Takım forması takdim etti.

Arda Çakmak da Hacıosmanoğlu ile TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Temel Bozbağ, Bilal Arslan, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ve TFF Mali İşler Direktörü Özkan Kılık'a Gençlerbirliği forması verdi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
