Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu

Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu
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Hayatını kaybeden Liverpoollu futbolcu Diogo Jota hakkında 2022 yılında yapılan bir yorum sosyal medyada gündem oldu. Jota'nın ani vefatı sonrası, geçmişte yapılan bu yorum futbol dünyasında geniş yankı buldu.

Liverpool'un Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesi futbol dünyasında büyük bir üzüntü ve şok etkisi yarattı.

ABİ KARDEŞ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Jota ve futbolcu kardeşi Andre'nin içinde olduğu seyahat halindeki araç gece saat 00:30 sularında yoldan çıkarak alevlerin içinde kaldı. Jota ve kardeşinin çıkan yangında hayatını kaybettiği belirtildi.

2022 YILINDA YAPILAN O YORUM GÜNDEM OLDU

Öte yandan bir taraftarın 2022 yılında bir sosyal medya platformunda Diogo Jota için yaptığı o yorum gündem oldu. Yapılan yorumda Jota'dan bahsedilerek, 'İnşallah yanarak can verirsin Diogo Jota. 100 bin lira gitti' yorumunda bulundu. Bu yorumun gündem olması sonucu birçok sosyal medya kullanıcısı, bu paylaşımı yapan taraftara büyük tepki gösterdi.

İşte yapılan o yorum;

Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHuseyin Guney:

al 100 bin tlni şimdi bi tarafına sen anladın onu.

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Haber Yorumlarıbirlitresu:

Haram para kazanmak için adama beddua etmiş sen öteki dünyada bunun hesabını vermeyecek misin

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Sadece tesadüf. Böyle haramzadelerin ettiği beddua kabul olmaz.

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